ЕК выпустила почти 1,5 тысячи подзаконных актов в 2025 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2026
21:23 01.02.2026
ЕК выпустила почти 1,5 тысячи подзаконных актов в 2025 году, сообщили СМИ
в мире
брюссель
германия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
в мире, брюссель, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Еврокомиссия, вопреки своим обещаниям избавиться от излишней бюрократии, издала за 2025 год почти 1,5 тысячи подзаконных актов в области производственной и предпринимательской деятельности, установив рекорд за последние 15 лет, пишет издание Welt со ссылкой на доклад немецкого промышленного объединения Gesamtmetall.
"Двенадцать месяцев назад председатель Еврокомиссии пообещала "беспрецедентное" сокращение бюрократии. На деле же в 2025 году при Урсуле фон дер Ляйен было принято даже больше новых правовых актов, чем в предыдущие годы", - пишет издание со ссылкой на еще не опубликованный доклад.
Так, в 2025 году ведомство под руководством Урсулы фон дер Ляйен инициировало 1456 подобных актов, превысив все максимальные показатели с 2010 года.
"Еврокомиссия постоянно обещает послабления для экономики. Но вновь ожидания оказались обманутыми", — приводит издание слова главы Gesamtmetall Оливера Цандера.
То, что Брюссель ежедневно "навешивает" на компании по четыре новых правовых акта, по словам Цандера, является полной противоположностью сокращению бюрократии. По его данным, многие предприятия с трудом успевают выполнять навязанные требования.
Ранее четыре ассоциации ФРГ — федеральное объединение работодателей Германии (BDA), немецкий промышленный союз (BDI), торгово-промышленная палата Германии (DIHK) и центральный союз немецких ремесленников (ZDH) - выступили с заявлением об угрозе международной конкурентоспособности Европейского союза и призвали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сократить бюрократию.
