Рейтинг@Mail.ru
Daily Mail утверждает, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071597622.html
Daily Mail утверждает, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ
Daily Mail утверждает, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ - РИА Новости, 01.02.2026
Daily Mail утверждает, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ
Британская газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждает, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн якобы мог быть... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T23:35:00+03:00
2026-02-01T23:35:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20260201/zhirinovskij-2071572603.html
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071549714.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
Daily Mail утверждает, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ

Daily Mail: Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, но свидетельств этого нет

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Британская газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждает, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признает отсутствие документальных свидетельств этого.
"Джеффри Эпштейн руководил "крупнейшей операцией-ловушкой в мире" по поручению КГБ, когда он предоставлял женщин для своей сети пособников", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники в разведывательном сообществе. При этом газета не указывает, какой стране это разведсообщество принадлежит.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Жириновский упоминается в материалах по делу Эпштейна
Вчера, 17:40
Кроме того, издание утверждает, что Эпштейн также, вероятно, мог работать и на Израиль.
Daily Mail также признает, что нет и никаких документальных свидетельств какой-либо связи финансиста с руководством РФ.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
Вчера, 14:25
 
В миреСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала