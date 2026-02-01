Daily Mail утверждает, что Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Британская газета Daily Mail со ссылкой на "источники в разведке" утверждает, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, при этом издание признает отсутствие документальных свидетельств этого.
"Джеффри Эпштейн руководил "крупнейшей операцией-ловушкой в мире" по поручению КГБ, когда он предоставлял женщин для своей сети пособников", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники в разведывательном сообществе. При этом газета не указывает, какой стране это разведсообщество принадлежит.
Кроме того, издание утверждает, что Эпштейн также, вероятно, мог работать и на Израиль.
Daily Mail также признает, что нет и никаких документальных свидетельств какой-либо связи финансиста с руководством РФ.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.