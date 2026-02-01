Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о девушках из Молдавии, пишут СМИ

СМИ отмечают, что документы министерства юстиции США фиксируют многочисленные контакты Лайчака с финансистом, в том числе личные встречи и обмен сообщениями, где затрагиваются различные темы, включая женщин. В материалах отмечается, что имя словацкого политика упоминается сотни раз, однако в открытых публикациях нет указаний на его участие в предполагаемых преступлениях Эпштейна, связанных с сексуальной эксплуатацией.

Сам Лайчак через прессу и официальные заявления утверждает, что не получал от Эпштейна предложений, связанных с интимными услугами, и что никогда не участвовал в подобных мероприятиях, ставших предметом расследований в отношении финансиста. Тем не менее после появления его имени в опубликованных документах Лайчак объявил о решении уйти в отставку с должности советника премьер-министра Фицо, который ранее публично называл того "замечательным дипломатом" и заявлял, что не намерен его увольнять.