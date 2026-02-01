Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о девушках из Молдавии, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2026
21:08 01.02.2026
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о девушках из Молдавии, пишут СМИ
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о девушках из Молдавии, пишут СМИ
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о девушках из Молдавии, пишут СМИ
Молдавия и молдавские женщины фигурируют в опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна в переписке с бывшим министром... РИА Новости, 01.02.2026
в мире
сша
молдавия
словакия
мирослав лайчак
джеффри эпштейн
обсе
сша
молдавия
словакия
в мире, сша, молдавия, словакия, мирослав лайчак, джеффри эпштейн, обсе
В мире, США, Молдавия, Словакия, Мирослав Лайчак, Джеффри Эпштейн, ОБСЕ
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о девушках из Молдавии, пишут СМИ

NewsMaker: экс-глава МИД Словакии писал о красивых девушках из Молдавии Эпштейну

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мирослав Лайчак. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Молдавия и молдавские женщины фигурируют в опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна в переписке с бывшим министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщают молдавские СМИ со ссылкой на документы министерства юстиции США.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
"В январе 2019 года Мирослав Лайчак, будучи действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Словакии, посетил Молдову, в том числе и Приднестровье. Согласно официальной информации, здесь он активно занимался приднестровским урегулированием. Однако, судя по переписке с Эпштейном, Лайчак встречался не только с чиновниками из Кишинева и Тирасполя. Общаясь с Эпштейном, словацкий министр передает тому привет из "любимой Молдовы", а также отмечает, что "девушки и правда хорошенькие", - пишет кишиневское онлайн-издание NewsMaker, в котором опубликован скриншот переписки в электронной почте.
СМИ отмечают, что документы министерства юстиции США фиксируют многочисленные контакты Лайчака с финансистом, в том числе личные встречи и обмен сообщениями, где затрагиваются различные темы, включая женщин. В материалах отмечается, что имя словацкого политика упоминается сотни раз, однако в открытых публикациях нет указаний на его участие в предполагаемых преступлениях Эпштейна, связанных с сексуальной эксплуатацией.
Сам Лайчак через прессу и официальные заявления утверждает, что не получал от Эпштейна предложений, связанных с интимными услугами, и что никогда не участвовал в подобных мероприятиях, ставших предметом расследований в отношении финансиста. Тем не менее после появления его имени в опубликованных документах Лайчак объявил о решении уйти в отставку с должности советника премьер-министра Фицо, который ранее публично называл того "замечательным дипломатом" и заявлял, что не намерен его увольнять.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
