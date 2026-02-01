Доронин приглашал Эпштейна в вечеринку в Каир, предлагал ему помощь с визой

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российский предприниматель Владислав Доронин приглашал скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна на вечеринку в Каир, а также предлагал ему помощь с российской визой, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные документы минюста США.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Кроме того, из опубликованных документов следует, что Доронин предлагал свою помощь в оформлении визы в Россию для Эпштейна. Согласно письмам, адресаты и отправители которых в документах скрыты, Эпштейн должен был представиться гостем Доронина для получения необходимых документов.
Также, как стало известно, Эпштейна приглашали на вечеринку в честь дня рождения британской супермодели, бывшей девушки Доронина Наоми Кэмпбелл, которая проходила в Каннах в 2010 году.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.