Доронин приглашал Эпштейна в вечеринку в Каир, предлагал ему помощь с визой

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российский предприниматель Владислав Доронин приглашал скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна на вечеринку в Каир, а также предлагал ему помощь с российской визой, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные документы минюста США.