Документы о связях Макрона с Эпштейном вызвали возмущение во Франции
Документы о связях Макрона с Эпштейном вызвали возмущение во Франции - РИА Новости, 01.02.2026
Документы о связях Макрона с Эпштейном вызвали возмущение во Франции
01.02.2026
ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в воскресенье выразил возмущение отсутствием расследования в отношении связей президента Франции Эммануэля Макрона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее Минюст США
опубликовал новые документы по делу Эпштейна
. Из опубликованных документов следует, что Эпштейн, предположительно, упоминал Макрона
в своих переписках. Согласно опубликованным материалам, Макрон якобы интересовался возможностями поддержки в продвижении прогрессистской повестки. Из одного из обнародованных писем следует, что эмиратский бизнесмен Султан Ахмед бин Сулайем писал Эпштейну в марте 2016 года, что провел с Макроном, бывшим тогда французским министром экономики, "хороший разговор" о своем бизнесе во Франции
.
"Макрон, сначала министр (экономики Франции с 2014 по 2016 год – ред.), а затем президент, напрямую или через посредников вел дела с Эпштейном: это есть в документах! Национальная безопасность под угрозой: расследование не проводится?!" - написал Филиппо
на своей странице в социальной сети Х
.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.