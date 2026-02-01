Король Дании дважды упоминается в документах по делу Эпштейна, пишут СМИ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Король Дании Фредерик X дважды упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обнародованных американским минюстом, сообщает датский портал Король Дании Фредерик X дважды упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обнародованных американским минюстом, сообщает датский портал Ekstra Bladet

В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

"В этих документах Ekstra Bladet нашел несколько мест, которые связывают тогдашнего кронпринца Фредерика с Джеффри Эпштейном и людьми из окружения скандального финансиста", - говорится в материале портала.

По данным Ekstra Bladet, первый раз нынешний король упоминается в письме близкого к финансисту британского миллиардера Иэна Осборна Эпштейну от марта 2012 года. В нем Осборн пишет, что на следующий день будет в Дании для встречи с кронпринцем.

Кроме того, Фредерик X также упоминается в списке гостей на званый обед в письме, датированном 25 июля 2012 года. В числе участников также значатся личный секретарь Фредерика и его близкий друг Мортен Роланд Хансен. Всего в списке 22 человека.

"Королевский дом (Дании - ред.) сообщает, что его величество король никогда не встречался с Джеффри Эпштейном", - заявили порталу в отделе по связям с общественностью королевского дома.