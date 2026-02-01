Рейтинг@Mail.ru
Король Дании дважды упоминается в документах по делу Эпштейна, пишут СМИ
15:09 01.02.2026
Король Дании дважды упоминается в документах по делу Эпштейна, пишут СМИ
Король Дании Фредерик X дважды упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обнародованных американским минюстом
Король Дании дважды упоминается в документах по делу Эпштейна, пишут СМИ

Ekstra Bladet: Фредерик X дважды упоминается в новых документах по делу Эпштейна

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКороль Дании Фредерик X
Король Дании Фредерик X - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Король Дании Фредерик X. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Король Дании Фредерик X дважды упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обнародованных американским минюстом, сообщает датский портал Ekstra Bladet.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
"В этих документах Ekstra Bladet нашел несколько мест, которые связывают тогдашнего кронпринца Фредерика с Джеффри Эпштейном и людьми из окружения скандального финансиста", - говорится в материале портала.
По данным Ekstra Bladet, первый раз нынешний король упоминается в письме близкого к финансисту британского миллиардера Иэна Осборна Эпштейну от марта 2012 года. В нем Осборн пишет, что на следующий день будет в Дании для встречи с кронпринцем.
Кроме того, Фредерик X также упоминается в списке гостей на званый обед в письме, датированном 25 июля 2012 года. В числе участников также значатся личный секретарь Фредерика и его близкий друг Мортен Роланд Хансен. Всего в списке 22 человека.
"Королевский дом (Дании - ред.) сообщает, что его величество король никогда не встречался с Джеффри Эпштейном", - заявили порталу в отделе по связям с общественностью королевского дома.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
