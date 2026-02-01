Рейтинг@Mail.ru
Норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 01.02.2026 (обновлено: 16:00 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071553042.html
Норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна
Норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна - РИА Новости, 01.02.2026
Норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:55:00+03:00
2026-02-01T16:00:00+03:00
норвегия
париж
осло
джеффри эпштейн
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95010/85/950108509_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_07cb8b260171b5ec4fb5e0e58825de42.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071549714.html
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071532862.html
https://ria.ru/20260201/epshtejn-2071532151.html
норвегия
париж
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95010/85/950108509_52:0:849:598_1920x0_80_0_0_e68f292db9b0baa737328a05d9e33998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, париж, осло, джеффри эпштейн, в мире
Норвегия, Париж, Осло, Джеффри Эпштейн, В мире
Норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна

VG: норвежская кронпринцесса более 1000 раз упоминается в новых файлах Эпштейна

© Фото : Veronica Melå / Utenfor Allfarvei AS / the Royal Court Кронпринцесса Метте-Марит с щенком
Кронпринцесса Метте-Марит с щенком - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Veronica Melå / Utenfor Allfarvei AS / the Royal Court
Кронпринцесса Метте-Марит с щенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных ранее американским министерством юстиции, сообщает газета VG.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
Вчера, 14:25
"Предварительное изучение (документов - ред.), проведенное VG, показывает, что в этих материалах кронпринцессу Метте-Марит упоминают более тысячи раз", - говорится в статье.
Как отмечает газета, о связях кронпринцессы с Эпштейном уже было известно ранее. Метте-Марит заявляла, что не знала о преступлениях финансиста и жалеет об их общении, а королевский дом Норвегии сообщал, что она оборвала контакты с Эпштейном в 2013 году. Кронпринцесса ранее упоминала, что несколько раз встречалась с Эпштейном в период с 2011 по 2013 годы.
По данным VG, из новых документов следует, что Метте-Марит и Эпштейн обсуждали книги, поздравляли друг друга с Рождеством, днем рождения и днем конституции Норвегии. Финансист также приглашал ее на шоппинг в магазины Prada в Нью-Йорке, который, как сообщили в королевском доме, не состоялся.
Кроме того, в январе 2013 года помощник Эпштейна отправил кронпринцессе письмо, в котором говорится, что финансист хотел бы назначить ей прием у стоматолога для отбеливания зубов и попросил выбрать дату и время. Согласно документам, ради приема Метте-Марит отправилась к Эпштейну домой в Палм-Бич.
"Королевский дом подтвердил, что визит имел место, и заявил, что кронпринцесса жила там четыре дня вместе с подругой", - уточняется в публикации.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
Вчера, 12:24
Как следует из скриншотов переписки, собеседница, записанная как "Метте", заявила, что она идет на встречу с детьми. Пресс-секретарь королевского дома Гури Варпе в комментарии VG заявила, что кронпринц с кронпринцессой встречались с Эпштейном на Сен-Бартелеми, а не во Флориде, и они не припомнят, чтобы с ними были дети.
Кроме того, по данным телерадиокомпании NRK, в одной из переписок Эпштейн написал, что он на "охоте за женами", отмечая, что Париж в этом плане оказался интересным, но он "предпочитает скандинавок". На это кронпринцесса ему ответила, что Париж хорошо подходит для "адюльтера", тогда как из скандинавок получаются "жены получше".
Норвежский телеканал TV2, в свою очередь, обратил внимание на то, что, вопреки заявлениям королевского дома, Метте-Марит продолжала общение с Эпштейном минимум до января 2014 года. Пресс-секретарь дома признала, что они ранее дали неточную информацию.
В августе 2025 года телерадиокомпания NRK сообщила, что прокуратура Осло предъявила сыну норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариусу Боргу Хёйби обвинения по 32 пунктам, в которые входят четыре изнасилования. В январе газета Aftenposten сообщила, что по всем имеющимся у Хёйби обвинениям ему может грозить до 16 лет тюрьмы. Суд по делу начнется в окружном суде Осло 3 февраля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона
Вчера, 12:19
 
НорвегияПарижОслоДжеффри ЭпштейнВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала