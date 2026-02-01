Норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных ранее американским министерством юстиции, сообщает газета Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных ранее американским министерством юстиции, сообщает газета VG

В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

"Предварительное изучение (документов - ред.), проведенное VG, показывает, что в этих материалах кронпринцессу Метте-Марит упоминают более тысячи раз", - говорится в статье.

Как отмечает газета, о связях кронпринцессы с Эпштейном уже было известно ранее. Метте-Марит заявляла, что не знала о преступлениях финансиста и жалеет об их общении, а королевский дом Норвегии сообщал, что она оборвала контакты с Эпштейном в 2013 году. Кронпринцесса ранее упоминала, что несколько раз встречалась с Эпштейном в период с 2011 по 2013 годы.

По данным VG, из новых документов следует, что Метте-Марит и Эпштейн обсуждали книги, поздравляли друг друга с Рождеством, днем рождения и днем конституции Норвегии. Финансист также приглашал ее на шоппинг в магазины Prada в Нью-Йорке , который, как сообщили в королевском доме, не состоялся.

Кроме того, в январе 2013 года помощник Эпштейна отправил кронпринцессе письмо, в котором говорится, что финансист хотел бы назначить ей прием у стоматолога для отбеливания зубов и попросил выбрать дату и время. Согласно документам, ради приема Метте-Марит отправилась к Эпштейну домой в Палм-Бич.

"Королевский дом подтвердил, что визит имел место, и заявил, что кронпринцесса жила там четыре дня вместе с подругой", - уточняется в публикации.

Как следует из скриншотов переписки, собеседница, записанная как "Метте", заявила, что она идет на встречу с детьми. Пресс-секретарь королевского дома Гури Варпе в комментарии VG заявила, что кронпринц с кронпринцессой встречались с Эпштейном на Сен-Бартелеми , а не во Флориде , и они не припомнят, чтобы с ними были дети.

Кроме того, по данным телерадиокомпании NRK, в одной из переписок Эпштейн написал, что он на "охоте за женами", отмечая, что Париж в этом плане оказался интересным, но он "предпочитает скандинавок". На это кронпринцесса ему ответила, что Париж хорошо подходит для "адюльтера", тогда как из скандинавок получаются "жены получше".

Норвежский телеканал TV2, в свою очередь, обратил внимание на то, что, вопреки заявлениям королевского дома, Метте-Марит продолжала общение с Эпштейном минимум до января 2014 года. Пресс-секретарь дома признала, что они ранее дали неточную информацию.