"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в своих письмах активно интересовался украинской политикой после победы Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 года, следует из материалов, опубликованных Минюстом США.
"Я хочу, чтобы ты начала читать о политике на Украине: Зеленский, коррупция, парламент. Начни за этим следить", — писал он в сообщении неизвестной женщине, которая упоминала, что родом из Артемовска.
Она, в свою очередь, заявила, что за происходящим на Украине будет очень интересно наблюдать, сравнив политику с комедийным шоу. Эпштейн с ней согласился.
"Да, это смешно, но там изощренная коррупция, удастся заработать огромные деньги. Огромные", — отмечал он.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из его главных предвыборных лозунгов были обещание закончить войну в Донбассе и бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, "причастных к подобным схемам".
Дело Эпштейна
Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней из них общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
