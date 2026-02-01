Рейтинг@Mail.ru
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 01.02.2026 (обновлено: 19:57 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071549714.html
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна - РИА Новости, 01.02.2026
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в своих письмах активно интересовался украинской политикой после победы Владимира Зеленского на... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:25:00+03:00
2026-02-01T19:57:00+03:00
в мире
сша
украина
джеффри эпштейн
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071532862.html
https://ria.ru/20260201/epshtejn-2071532151.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джеффри эпштейн, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Джеффри Эпштейн, Владимир Зеленский
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна

Эпштейн упоминал в переписке победу Зеленского на выборах и коррупцию на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в своих письмах активно интересовался украинской политикой после победы Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 года, следует из материалов, опубликованных Минюстом США.
"Я хочу, чтобы ты начала читать о политике на Украине: Зеленский, коррупция, парламент. Начни за этим следить", — писал он в сообщении неизвестной женщине, которая упоминала, что родом из Артемовска.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
Вчера, 12:24
Она, в свою очередь, заявила, что за происходящим на Украине будет очень интересно наблюдать, сравнив политику с комедийным шоу. Эпштейн с ней согласился.

"Да, это смешно, но там изощренная коррупция, удастся заработать огромные деньги. Огромные", — отмечал он.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из его главных предвыборных лозунгов были обещание закончить войну в Донбассе и бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, "причастных к подобным схемам".

Дело Эпштейна

Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней из них общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона
Вчера, 12:19
 
В миреСШАУкраинаДжеффри ЭпштейнВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала