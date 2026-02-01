https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071547455.html
Экс-президент Черногории отверг предположения о своих контактах с Эпштейном
Экс-президент Черногории отверг предположения о своих контактах с Эпштейном - РИА Новости, 01.02.2026
Экс-президент Черногории отверг предположения о своих контактах с Эпштейном
Экс-президент Черногории Мило Джуканович опроверг предположения о своем знакомстве со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:08:00+03:00
2026-02-01T14:08:00+03:00
2026-02-01T14:08:00+03:00
в мире
черногория
словакия
сша
джеффри эпштейн
мирослав лайчак
мило джуканович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/69/1524436985_0:144:2798:1718_1920x0_80_0_0_02990a83fdcbae355292f72feb2d268c.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071532862.html
https://ria.ru/20260201/epshtejn-2071532151.html
черногория
словакия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/69/1524436985_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_14b7b0bb0d2385958c517971fe690015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, словакия, сша, джеффри эпштейн, мирослав лайчак, мило джуканович
В мире, Черногория, Словакия, США, Джеффри Эпштейн, Мирослав Лайчак, Мило Джуканович
Экс-президент Черногории отверг предположения о своих контактах с Эпштейном
Экс-президент Черногории Джуканович отверг данные о своих контактах с Эпштейном
БЕЛГРАД, 1 фев - РИА Новости. Экс-президент Черногории Мило Джуканович опроверг предположения о своем знакомстве со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, выдвинутые на основании опубликованной переписки последнего, при этом политик рекомендовал журналистам спрашивать об отношении к нему Эпштейна у самого покойного при "встрече".
Премьер Словакии Роберт Фицо
в субботу принял отставку своего советника Мирослава Лайчака
. В опубликованных минюстом США
документах Эпштейна
есть переписка с Лайчаком в августе и сентябре 2018 года. Словацкий политик писал, что президент Черногории
ожидал приезда Эпштейна.
"На участившиеся обращения представителей СМИ в связи с публикацией переписки покойного Джеффри Эпштейна оповещаю, что с Эпштейном я не был знаком и никогда не состоял с ним ни в прямом, ни косвенном контакте. Поэтому, разумеется, не могу свидетельствовать ни о подлинности обнародованных разговоров Эпштейна, ни о его возможных приездах в Черногорию", - написал в соцсети Х Джуканович.
Он также заявил, что не может ответить на вопрос журналистов, интересующихся, почему Эпштейн назвал Джукановича "отличным человеком".
"Рекомендую им, если где-то встретятся с ним раньше меня, обязательно это проверить и о его позиции оповестить общественность", - подчеркнул Джуканович.
Джуканович в период с 1991 по 2023 годы несколько раз занимал посты премьер-министра и президента Черногории. Ранее он также обвинялся в контрабанде и связях с мафией, однако уголовное дело было прекращено итальянской прокуратурой в 2009 из-за политического иммунитета.