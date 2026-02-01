Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Черногории отверг предположения о своих контактах с Эпштейном - РИА Новости, 01.02.2026
14:08 01.02.2026
Экс-президент Черногории отверг предположения о своих контактах с Эпштейном
в мире, черногория, словакия, сша, джеффри эпштейн, мирослав лайчак, мило джуканович
В мире, Черногория, Словакия, США, Джеффри Эпштейн, Мирослав Лайчак, Мило Джуканович
Мило Джуканович
Мило Джуканович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 фев - РИА Новости. Экс-президент Черногории Мило Джуканович опроверг предположения о своем знакомстве со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, выдвинутые на основании опубликованной переписки последнего, при этом политик рекомендовал журналистам спрашивать об отношении к нему Эпштейна у самого покойного при "встрече".
Премьер Словакии Роберт Фицо в субботу принял отставку своего советника Мирослава Лайчака. В опубликованных минюстом США документах Эпштейна есть переписка с Лайчаком в августе и сентябре 2018 года. Словацкий политик писал, что президент Черногории ожидал приезда Эпштейна.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
Вчера, 12:24
"На участившиеся обращения представителей СМИ в связи с публикацией переписки покойного Джеффри Эпштейна оповещаю, что с Эпштейном я не был знаком и никогда не состоял с ним ни в прямом, ни косвенном контакте. Поэтому, разумеется, не могу свидетельствовать ни о подлинности обнародованных разговоров Эпштейна, ни о его возможных приездах в Черногорию", - написал в соцсети Х Джуканович.
Он также заявил, что не может ответить на вопрос журналистов, интересующихся, почему Эпштейн назвал Джукановича "отличным человеком".
"Рекомендую им, если где-то встретятся с ним раньше меня, обязательно это проверить и о его позиции оповестить общественность", - подчеркнул Джуканович.
Джуканович в период с 1991 по 2023 годы несколько раз занимал посты премьер-министра и президента Черногории. Ранее он также обвинялся в контрабанде и связях с мафией, однако уголовное дело было прекращено итальянской прокуратурой в 2009 из-за политического иммунитета.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона
Вчера, 12:19
 
