Экс-президент Черногории отверг предположения о своих контактах с Эпштейном

БЕЛГРАД, 1 фев - РИА Новости. Экс-президент Черногории Мило Джуканович опроверг предположения о своем знакомстве со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, выдвинутые на основании опубликованной переписки последнего, при этом политик рекомендовал журналистам спрашивать об отношении к нему Эпштейна у самого покойного при "встрече".

"На участившиеся обращения представителей СМИ в связи с публикацией переписки покойного Джеффри Эпштейна оповещаю, что с Эпштейном я не был знаком и никогда не состоял с ним ни в прямом, ни косвенном контакте. Поэтому, разумеется, не могу свидетельствовать ни о подлинности обнародованных разговоров Эпштейна, ни о его возможных приездах в Черногорию", - написал в соцсети Х Джуканович.

Он также заявил, что не может ответить на вопрос журналистов, интересующихся, почему Эпштейн назвал Джукановича "отличным человеком".

"Рекомендую им, если где-то встретятся с ним раньше меня, обязательно это проверить и о его позиции оповестить общественность", - подчеркнул Джуканович.