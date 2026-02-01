Рейтинг@Mail.ru
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
12:24 01.02.2026 (обновлено: 12:33 01.02.2026)
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
в мире, украина, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, виктор янукович, евросоюз
В мире, Украина, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Виктор Янукович, Евросоюз
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине

Эпштейн в письме к де Ротшильд упоминал госпереворот на Украине в 2014 году

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в письме к представителю династии бизнесменов Ариан де Ротшильд упоминал госпереворот на Украине, следует из материалов, опубликованных Минюстом США.
Так, опубликованное письмо датировано мартом 2014 года. В ходе переписки Ротшильд предложила Эпштейну обсудить Украину, на что тот прямо указал на потенциальную выгоду от политических событий в этой стране.
"Переворот на Украине предоставит множество возможностей, очень много", — написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона
Вчера, 12:19

Дело Эпштейна

Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней из них общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

Захват власти на Украине

В ноябре 2013 года главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — заняли сторонники евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года произошел госпереворот, в результате которого от власти отстранили законного президента Виктора Януковича, ему пришлось покинуть Украину. Беспорядки, приведшие к этому, сопровождались убийствами активистов антимайдана, совершенными протестующими.
Eminem - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна
31 января, 02:06
 
