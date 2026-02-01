Рейтинг@Mail.ru
Директор краснодарского модельного агентства опровергла связи с Эпштейном - РИА Новости, 01.02.2026
15:17 01.02.2026
Директор краснодарского модельного агентства опровергла связи с Эпштейном
Директор краснодарского модельного агентства опровергла связи с Эпштейном - РИА Новости, 01.02.2026
Директор краснодарского модельного агентства опровергла связи с Эпштейном
Директор модельного агентства Shtorm models в Краснодаре Дана Борисенко заявила, что не связана со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, ее... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T15:17:00+03:00
2026-02-01T15:17:00+03:00
краснодар, джеффри эпштейн, сша
Краснодар, Джеффри Эпштейн, США
Директор краснодарского модельного агентства опровергла связи с Эпштейном

Директор агентства Shtorm models Борисенко заявила, что не связана с Эпштейном

Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Директор модельного агентства Shtorm models в Краснодаре Дана Борисенко заявила, что не связана со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, ее агентство никого не отправляло на контракты в модельные агентства Америки.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что якобы краснодарское модельное агентство поставляло девушек для вечеринок Эпштейна. Исходя из документов, якобы в феврале 2018 года неизвестный отправитель прислал финансисту ссылку на портфолио модели по имени Раиса. В соцсетях также говорится, что это же агентство участвовало в организации церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
Вчера, 14:25
"Я и мое агентство никаким образом не связано ни с данным человеком, ни с этой ситуацией в целом… Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки", - написала Борисенко в своем аккаунте в соцсети Instagram*, при этом соответствующую информацию разместили и в профиле самого модельного агентства.
Директор отметила, что модельное агентство действительно работало на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но при этом в тот период там были задействованы и другие модельные агентства. Информация о личности фигурирующей в публикациях модели неясна, а ее фамилию не указали, добавила Борисенко. По ее словам, с моделью по имени Раиса агентство сотрудничало в начале своего открытия, и при этом каждый мог скопировать ссылку с любого модельного агентства по миру с именем модели и отправить кому угодно с контекстом.
"Я буду судиться с тем, кто начал, и с теми, кто после него копирует у него информацию, распространяет это дальше!" - добавила директор.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В переписках Эпштейна нашли упоминания Макрона
Вчера, 12:19
 
