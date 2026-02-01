Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане погиб человек в ДТП с пассажирской "Газелью"
22:33 01.02.2026
В Дагестане погиб человек в ДТП с пассажирской "Газелью"
происшествия
республика дагестан
хасавюрт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
хасавюрт
происшествия, республика дагестан, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Хасавюрт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Дагестане, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте, Дылымское шоссе, произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Лады Приора". По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате ДТП всего пострадали семь человек, все взрослые, в том числе один человек погиб", - говорится в сообщении.
Троих пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают как тяжелое. Еще троих отпустили лечиться амбулаторно, добавили в ведомстве.
Последствия столкновения автомобилей Haval и ВАЗ-2114 в Саратовской области. 1 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами
ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
