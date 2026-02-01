https://ria.ru/20260201/dtp-2071594450.html
В Дагестане погиб человек в ДТП с пассажирской "Газелью"
В Дагестане погиб человек в ДТП с пассажирской "Газелью" - РИА Новости, 01.02.2026
В Дагестане погиб человек в ДТП с пассажирской "Газелью"
Один человек погиб, еще шестеро пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Дагестане, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 01.02.2026
происшествия
республика дагестан
хасавюрт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане погиб человек в ДТП с пассажирской "Газелью"
