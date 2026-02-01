Почти все билеты на концерт Ларисы Долиной в Домодедово проданы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Почти все билеты на большой сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Домодедово проданы, за несколько часов до мероприятия в продаже осталось около 7% билетов, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 600 с небольшим мест. Ночью, в день концерта, осталось чуть более 40 билетов, что составляет примерно 7% от общего числа. Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 3 до 6,5 тысячи рублей.