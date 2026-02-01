https://ria.ru/20260201/bolshunov-2071536657.html
FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе
FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала объяснять трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам россиянину Александру Большунову РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T12:53:00+03:00
2026-02-01T12:53:00+03:00
2026-02-01T12:53:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009641839_83:367:2838:1917_1920x0_80_0_0_40ac0ad3a52bd9dfef6cb663f84f4257.jpg
https://ria.ru/20260130/bolshunov-2071175368.html
https://ria.ru/20260131/lyzhi-2071413234.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009641839_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_38349223a74c9f045d042b711fff7058.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр большунов, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Спортивный арбитражный суд (CAS)
FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе
FIS отказалась объяснять Большунова причины невыдачи нейтрального статуса
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала объяснять трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам россиянину Александру Большунову причины отказа в нейтральном статусе, следует из документов на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
В четверг стало известно, что выездная панель CAS
(ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Большунова
на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр. В субботу CAS опубликовал полное решение по делу Большунова.
Отмечается, что Большунов 3 декабря написал письмо в FIS, запросив нейтральный статус, после чего предоставил документы и заполнил необходимые формы. 24 декабря лыжник получил отказ в нейтральном статусе. 22 января, после запроса юриста о причинах отказа, FIS в ответном письме не стала раскрывать детали проверки на соответствие.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву
и Савелия Коростелева.