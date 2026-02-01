FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала объяснять трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам россиянину Александру Большунову причины отказа в нейтральном статусе, следует из документов на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что Большунов 3 декабря написал письмо в FIS, запросив нейтральный статус, после чего предоставил документы и заполнил необходимые формы. 24 декабря лыжник получил отказ в нейтральном статусе. 22 января, после запроса юриста о причинах отказа, FIS в ответном письме не стала раскрывать детали проверки на соответствие.