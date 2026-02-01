Рейтинг@Mail.ru
Подсчитана сумма, в которую обойдутся блины на семью на Масленицу - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/bliny-2071518489.html
Подсчитана сумма, в которую обойдутся блины на семью на Масленицу
Подсчитана сумма, в которую обойдутся блины на семью на Масленицу - РИА Новости, 01.02.2026
Подсчитана сумма, в которую обойдутся блины на семью на Масленицу
Ингредиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T09:25:00+03:00
2026-02-01T09:25:00+03:00
общество
россия
масленица
празднование масленицы
блины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983016192_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_b5df1419b49ca751e09e2ea02879c2d7.jpg
https://ria.ru/20250302/bliny-1926854496.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983016192_141:0:2360:1664_1920x0_80_0_0_018c893f42f6ce0601a3338a83b957dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, масленица, празднование масленицы, блины
Общество, Россия, Масленица, Празднование Масленицы, блины
Подсчитана сумма, в которую обойдутся блины на семью на Масленицу

РИА Новости: блины на Масленицу на семью обойдутся россиянам почти в 209 рублей

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПриготовление блинов
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Приготовление блинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ингредиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Продукты для расчета брались из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используется два стакана теплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов).
Общая стоимость ингридиентов из этого рецепта составила 208,9 рубля. Дороже всего оказались молоко - за пять стаканов придется отдать 97,7 рубля, и мука - 55,8 рубля за килограмм. Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как Росстат не ведет статистику по этому продукту.
Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля. А дешевле всего оказались подсолнечное масло - 8,2 рубля, сахар-песок - 3,4 рубля и соль - 0,3 рубля.
Блины, испеченные к Масленице - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу
2 марта 2025, 13:57
 
ОбществоРоссияМасленицаПразднование Масленицыблины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала