Подсчитана сумма, в которую обойдутся блины на семью на Масленицу
Подсчитана сумма, в которую обойдутся блины на семью на Масленицу
Ингредиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T09:25:00+03:00
общество
россия
масленица
празднование масленицы
блины
общество, россия, масленица, празднование масленицы, блины
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ингредиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Продукты для расчета брались из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используется два стакана теплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов).
Общая стоимость ингридиентов из этого рецепта составила 208,9 рубля. Дороже всего оказались молоко - за пять стаканов придется отдать 97,7 рубля, и мука - 55,8 рубля за килограмм. Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как Росстат
не ведет статистику по этому продукту.
Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля. А дешевле всего оказались подсолнечное масло - 8,2 рубля, сахар-песок - 3,4 рубля и соль - 0,3 рубля.