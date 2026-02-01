https://ria.ru/20260201/bespilotnik-2071594723.html
На Северном Кавказе объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на Северном Кавказе, сообщается в воскресенье в Telegram-канале МЧС Дагестана. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T22:37:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Северный Кавказ, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
