Зеленский сделал громкое заявление о территориях - РИА Новости, 31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 31.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Зеленский сделал громкое заявление о территориях - РИА Новости, 31.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами, заявил Владимир Зеленский в интервью для Radio Prague International. РИА Новости, 31.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о территориях

Зеленский: территориальный вопрос не решить на уровне технических команд

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами, заявил Владимир Зеленский в интервью для Radio Prague International.
"Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Может добиться": на Западе обратились с громким призывом к Зеленскому
Вчера, 16:54
Глава киевского режима также утверждает, что Украина открыта к переговорам с российской и американской стороной, но настаивает на присутствии европейцев.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваУкраинаРоссияЮрий УшаковВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеВладимир Путин
 
 
