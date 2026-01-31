https://ria.ru/20260131/zelenskiy-2071464440.html
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами, заявил Владимир Зеленский в интервью для Radio Prague International. РИА Новости, 31.01.2026
Зеленский: территориальный вопрос не решить на уровне технических команд