"Может добиться": на Западе обратились с громким призывом к Зеленскому
"Может добиться": на Западе обратились с громким призывом к Зеленскому
Владимир Зеленский должен поехать на переговоры в Москву ради урегулирования конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T16:54:00+03:00
в мире
москва
украина
россия
владимир зеленский
юрий ушаков
владимир путин
в мире, москва, украина, россия, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин
"Может добиться": на Западе обратились с громким призывом к Зеленскому
Финский политик Мема призвал Зеленского поехать на переговоры в Москву