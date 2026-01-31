Рейтинг@Mail.ru
"Может добиться": на Западе обратились с громким призывом к Зеленскому
16:54 31.01.2026
"Может добиться": на Западе обратились с громким призывом к Зеленскому
Владимир Зеленский должен поехать на переговоры в Москву ради урегулирования конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
в мире, москва, украина, россия, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Москва, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Владимир Путин
"Может добиться": на Западе обратились с громким призывом к Зеленскому

Финский политик Мема призвал Зеленского поехать на переговоры в Москву

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен поехать на переговоры в Москву ради урегулирования конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленский может многого добиться, если посетит Москву для переговоров. Он может получить невероятные результаты для Украины, если решится на этот важный шаг к миру. Ему решать, хочет ли он добиться успеха для Украины или потерпеть неудачу, прислушиваясь к поджигателям войны, которые дают ему пустые обещания", — отметил он.
Политик назвал дипломатию единственным путем к миру.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Получит что хочет". В США сообщили о подготовке ухода Зеленского
