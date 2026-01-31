В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского приехать в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным является шагом к дальнейшему затягиванию конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Зеленский сделал традиционное для него заявление, направленное на затягивание войны до последнего украинца. Ради продолжения военного конфликта он отказывается от встречи с Путиным в Москве, в Белоруссии, его уже не устраивают очередные переговоры в Абу-Даби, и он ждет их переноса и срыва", - сказал Ивлев.
По его словам, причина не только в том, что Зеленскому нечего сказать на переговорах, кроме призыва продолжить террор против русского населения.
"Ему нечего сказать и украинскому народу, кроме призывов погибать ради гигантских прибылей военно-промышленного комплекса стран Западной Европы, бешено поставляющего вооружения ВСУ", - сказал Ивлев.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.
