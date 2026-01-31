Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского приехать в Москву - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/zelenskiy-2071411379.html
В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского приехать в Москву
В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского приехать в Москву - РИА Новости, 31.01.2026
В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского приехать в Москву
Отказ Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным является шагом к дальнейшему затягиванию конфликта, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T12:52:00+03:00
2026-01-31T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
белоруссия
владимир зеленский
владимир путин
леонид ивлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070638675.html
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071054387.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, белоруссия, владимир зеленский, владимир путин, леонид ивлев, госдума рф, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Белоруссия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского приехать в Москву

Ивлев: отказ Зеленского приехать в Москву направлен на затягивание конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным является шагом к дальнейшему затягиванию конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Зеленский отказался от предложения российской стороны о встрече с Путиным в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
"Зеленский сделал традиционное для него заявление, направленное на затягивание войны до последнего украинца. Ради продолжения военного конфликта он отказывается от встречи с Путиным в Москве, в Белоруссии, его уже не устраивают очередные переговоры в Абу-Даби, и он ждет их переноса и срыва", - сказал Ивлев.
По его словам, причина не только в том, что Зеленскому нечего сказать на переговорах, кроме призыва продолжить террор против русского населения.
«
"Ему нечего сказать и украинскому народу, кроме призывов погибать ради гигантских прибылей военно-промышленного комплекса стран Западной Европы, бешено поставляющего вооружения ВСУ", - сказал Ивлев.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
30 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваБелоруссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЛеонид ИвлевГосдума РФВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала