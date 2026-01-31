https://ria.ru/20260131/zarplata-2071371959.html
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 31.01.2026
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
Самой высокооплачиваемой профессией в российской нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года остается бурильщик, в среднем ему предлагают почти 180 тысяч рублей в... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T04:00:00+03:00
2026-01-31T04:00:00+03:00
2026-01-31T04:00:00+03:00
общество
россия
зарплата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/32/1491613287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c259f0fb30f5eb353c31317fe530a719.jpg
https://ria.ru/20260128/mishustin-2070718332.html
https://ria.ru/20260128/zarplata-2070711732.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/32/1491613287_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_9d100bf20209dc2bd56413bb3911fced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, зарплата
Общество, Россия, Зарплата
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
РИА Новости: в нефтегазовой отрасли больше всего платят бурильщикам
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самой высокооплачиваемой профессией в российской нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года остается бурильщик, в среднем ему предлагают почти 180 тысяч рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее, также в лидерах - геодезисты и горные мастера, у них зарплатные предложения превышают 120 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"Лидером по уровню зарплатных предложений остается бурильщик - в среднем 179 237 рублей в месяц при росте на 42% год к году. Далее следуют геодезисты с доходом 135 312 рублей в месяц (+18%) и горные мастера - 121 368 рублей в месяц, рост составил 12%", - привел он данные за 2025 год.
По словам Кучеренкова, высокий уровень доходов по этим позициям связан с высокой ответственностью, сложными условиями труда и устойчивым спросом на квалифицированных специалистов.
Он пояснил, что средние значения зарплатных предложений рассчитаны на основе вилок, указанных в описании вакансий работодателями. Фактическая сумма дохода может варьироваться в зависимости от длительности вахты, например, компании могут предлагать занятость на 15, 30, 45, 60 или 90 дней.