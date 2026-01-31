Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самой высокооплачиваемой профессией в российской нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года остается бурильщик, в среднем ему предлагают почти 180 тысяч рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее, также в лидерах - геодезисты и горные мастера, у них зарплатные предложения превышают 120 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.

"Лидером по уровню зарплатных предложений остается бурильщик - в среднем 179 237 рублей в месяц при росте на 42% год к году. Далее следуют геодезисты с доходом 135 312 рублей в месяц (+18%) и горные мастера - 121 368 рублей в месяц, рост составил 12%", - привел он данные за 2025 год.

По словам Кучеренкова, высокий уровень доходов по этим позициям связан с высокой ответственностью, сложными условиями труда и устойчивым спросом на квалифицированных специалистов.