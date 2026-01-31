Рейтинг@Mail.ru
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/zarplata-2071371959.html
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 31.01.2026
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
Самой высокооплачиваемой профессией в российской нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года остается бурильщик, в среднем ему предлагают почти 180 тысяч рублей в... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T04:00:00+03:00
2026-01-31T04:00:00+03:00
общество
россия
зарплата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/32/1491613287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c259f0fb30f5eb353c31317fe530a719.jpg
https://ria.ru/20260128/mishustin-2070718332.html
https://ria.ru/20260128/zarplata-2070711732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/32/1491613287_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_9d100bf20209dc2bd56413bb3911fced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, зарплата
Общество, Россия, Зарплата
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

РИА Новости: в нефтегазовой отрасли больше всего платят бурильщикам

© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" | Перейти в медиабанкНефтяная компания "Роснефть" приступила к бурению скважины "Центрально-Ольгинская-1"
Нефтяная компания Роснефть приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
Перейти в медиабанк
Нефтяная компания "Роснефть" приступила к бурению скважины "Центрально-Ольгинская-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самой высокооплачиваемой профессией в российской нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года остается бурильщик, в среднем ему предлагают почти 180 тысяч рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее, также в лидерах - геодезисты и горные мастера, у них зарплатные предложения превышают 120 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"Лидером по уровню зарплатных предложений остается бурильщик - в среднем 179 237 рублей в месяц при росте на 42% год к году. Далее следуют геодезисты с доходом 135 312 рублей в месяц (+18%) и горные мастера - 121 368 рублей в месяц, рост составил 12%", - привел он данные за 2025 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время встречи. 28 января 2026 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
28 января, 11:19
По словам Кучеренкова, высокий уровень доходов по этим позициям связан с высокой ответственностью, сложными условиями труда и устойчивым спросом на квалифицированных специалистов.
Он пояснил, что средние значения зарплатных предложений рассчитаны на основе вилок, указанных в описании вакансий работодателями. Фактическая сумма дохода может варьироваться в зависимости от длительности вахты, например, компании могут предлагать занятость на 15, 30, 45, 60 или 90 дней.
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента
28 января, 10:47
 
ОбществоРоссияЗарплата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала