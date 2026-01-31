Рейтинг@Mail.ru
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник - РИА Новости, 31.01.2026
20:58 31.01.2026
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник - РИА Новости, 31.01.2026
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник
Ясности по поводу возможной встречи по украинскому урегулированию в Абу-Даби в воскресенье нет, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:58:00+03:00
2026-01-31T20:58:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
сша
мирный план сша по украине
украина
абу-даби
россия
сша
украина
в мире, абу-даби, россия, сша, мирный план сша по украине, украина
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Мирный план США по Украине, Украина
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник

РИА Новости: ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби 1 февраля нет

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 31 янв - РИА Новости. Ясности по поводу возможной встречи по украинскому урегулированию в Абу-Даби в воскресенье нет, сообщил РИА Новости источник.
"Ясность по поводу встречи пока отсутствует, как и по ее формату", - сообщил источник.
МИД ОАЭ тоже не выпускал заявление с подтверждением созыва нового раунда российско-украинских переговоров в Абу-Даби.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, но Штаты могут присоединиться к сторонам.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Уиткофф сообщил о продуктивных переговорах с Дмитриевым в Майами
В миреАбу-ДабиРоссияСШАМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала