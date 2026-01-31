https://ria.ru/20260131/vstrecha-2071475320.html
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник - РИА Новости, 31.01.2026
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник
Ясности по поводу возможной встречи по украинскому урегулированию в Абу-Даби в воскресенье нет, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 31.01.2026
Ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник
РИА Новости: ясности по поводу встречи по Украине в Абу-Даби 1 февраля нет