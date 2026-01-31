Рейтинг@Mail.ru
Академик РАН назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым людям - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/vaktsinatsiya-2071366836.html
Академик РАН назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым людям
Академик РАН назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым людям - РИА Новости, 31.01.2026
Академик РАН назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым людям
Вакцинация от пяти заболеваний способна продлить жизнь пожилых людей, которые в силу возраста подвержены опасности инфекций, сказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T02:04:00+03:00
2026-01-31T02:04:00+03:00
здоровье - общество
александр румянцев
российская академия наук
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154874/16/1548741675_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_95005c1bdcaae1942f164d1ff79b4f55.jpg
https://ria.ru/20251223/popova-2064041002.html
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051544155.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154874/16/1548741675_152:0:2584:1824_1920x0_80_0_0_ec04127241261c61c0e0f5e66013d214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, александр румянцев, российская академия наук, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, госдума рф, общество
Здоровье - Общество, Александр Румянцев, Российская академия наук, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Госдума РФ, Общество
Академик РАН назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым людям

РИА Новости: Румянцев призвал пожилых пройти вакцинацию от пяти заболеваний

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Прививка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Вакцинация от пяти заболеваний способна продлить жизнь пожилых людей, которые в силу возраста подвержены опасности инфекций, сказал РИА Новости заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев.
"Есть абсолютно точно заболевания (от которых необходима вакцина – ред.): это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк. Это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, вакцина против ветрянки. А пятая – вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, вызывающий у женщин опухолевые заболевания, а мужчины - носители. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно", - сказал Румянцев.
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Попова отметила проявление недоверия к вакцинации в мире
23 декабря 2025, 11:50
Вакцинацию необходимо начинать в 60-65-летнем возрасте, считает академик. По его словам, инфекции становятся причиной серьезных заболеваний с осложнениями у людей преклонного возраста, часто приводящие к летальному исходу.
"Применение такой вакцинации может существенно продлить сроки жизни людей пожилого возраста", - сказал Румянцев.
Предложения ученых о вакцинации пожилых людей сейчас находятся в Госдуме, сказал академик.
Медик делает прививку от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
29 октября 2025, 16:09
 
Здоровье - ОбществоАлександр РумянцевРоссийская академия наукРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала