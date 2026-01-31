Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"

Вид на УЛан-Уде с высоты птичьего полета. Архивное фото

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта" в 2026 году, сообщили РИА Новости организаторы акции.

"Столицей "Тотального диктанта — 2026" стал Улан-Удэ . Город набрал наибольшее количество баллов в конкурсе, обойдя Псков Обнинск и Читу", - говорится в сообщении.

Столицу акции объявили в рамках XIV Международной научно-практической конференции "Динамические процессы в современном русском языке".

Акция по проверке грамотности пройдет 18 апреля 2026 года. Автором текста диктанта был выбран Алексей Варламов - писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького.

"Я всегда хотел стать автором "Тотального диктанта", а в каждом из четырех городов-финалистов уже бывал. С большим удовольствием еще раз отправлюсь в Улан-Удэ", — сказал Варламов, слова которого приводятся в сообщении.

В прошлом году столицей "Тотального диктанта" стал Сириус, а автором текста - писательница Марина Москвина.