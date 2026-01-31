https://ria.ru/20260131/ulan-ude-2071473076.html
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026" - РИА Новости, 31.01.2026
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта" в 2026 году, сообщили РИА Новости организаторы акции. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:48:00+03:00
2026-01-31T20:48:00+03:00
2026-01-31T20:48:00+03:00
улан-удэ
общество
тотальный диктант
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909286889_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_12d0ea74be9c3b977cd52d16fe3b7e30.jpg
https://ria.ru/20250405/diktant-2009086747.html
https://ria.ru/20240506/pisets-1944082507.html
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909286889_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_611fe00bd6ba9f5fdf842fd7542488d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, общество, тотальный диктант
Улан-Удэ, Общество, Тотальный диктант
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"
РИА Новости: Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта" в 2026 году
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта" в 2026 году, сообщили РИА Новости организаторы акции.
"Столицей "Тотального диктанта — 2026" стал Улан-Удэ
. Город набрал наибольшее количество баллов в конкурсе, обойдя Псков
, Обнинск
и Читу", - говорится в сообщении.
Столицу акции объявили в рамках XIV Международной научно-практической конференции "Динамические процессы в современном русском языке".
Акция по проверке грамотности пройдет 18 апреля 2026 года. Автором текста диктанта был выбран Алексей Варламов - писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького.
"Я всегда хотел стать автором "Тотального диктанта", а в каждом из четырех городов-финалистов уже бывал. С большим удовольствием еще раз отправлюсь в Улан-Удэ", — сказал Варламов, слова которого приводятся в сообщении.
В прошлом году столицей "Тотального диктанта" стал Сириус, а автором текста - писательница Марина Москвина.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира.
Ранее столицами "Тотального диктанта" в разные годы становились Владивосток
, Таллин
, Санкт-Петербург
, Якутск
, Ярославль
, Нижний Тагил
, Томск
.