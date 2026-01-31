Рейтинг@Mail.ru
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"
31.01.2026
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026" - РИА Новости, 31.01.2026
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта" в 2026 году, сообщили РИА Новости организаторы акции. РИА Новости, 31.01.2026
улан-удэ, общество, тотальный диктант
Улан-Удэ, Общество, Тотальный диктант
Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта — 2026"

РИА Новости: Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта" в 2026 году

Вид на УЛан-Уде с высоты птичьего полета
Вид на УЛан-Уде с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на УЛан-Уде с высоты птичьего полета. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Улан-Удэ стал столицей "Тотального диктанта" в 2026 году, сообщили РИА Новости организаторы акции.
"Столицей "Тотального диктанта — 2026" стал Улан-Удэ. Город набрал наибольшее количество баллов в конкурсе, обойдя Псков, Обнинск и Читу", - говорится в сообщении.
Столицу акции объявили в рамках XIV Международной научно-практической конференции "Динамические процессы в современном русском языке".
Акция по проверке грамотности пройдет 18 апреля 2026 года. Автором текста диктанта был выбран Алексей Варламов - писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького.
"Я всегда хотел стать автором "Тотального диктанта", а в каждом из четырех городов-финалистов уже бывал. С большим удовольствием еще раз отправлюсь в Улан-Удэ", — сказал Варламов, слова которого приводятся в сообщении.
В прошлом году столицей "Тотального диктанта" стал Сириус, а автором текста - писательница Марина Москвина.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира.
Ранее столицами "Тотального диктанта" в разные годы становились Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил, Томск.
