Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Теннис
 
09:34 31.01.2026
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open
Британец Нил Скупски и американец Кристиан Харрисон стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
теннис
спорт
australian open
кристиан харрисон
нил скупски
https://ria.ru/20260129/sobolenko-2070963740.html
спорт, australian open, кристиан харрисон, нил скупски
Теннис, Спорт, Australian Open, Кристиан Харрисон, Нил Скупски
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open

Скупски и Харрисон выиграли Открытый чемпионат Австралии по теннису

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Британец Нил Скупски и американец Кристиан Харрисон стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В финале они обыграли получивших wild card австралийцев Джейсона Кублера и Марка Полманса. Харрисон и Скупски были посеяны на турнире под шестым номером. Матч продолжался 1 час 49 минут.
Скупски, которому 36 лет, и 31-летний Харрисон впервые стали победителями Australian Open. Британец является девятой ракеткой мира в парном разряде, американец - 15-й.
Теннис
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
