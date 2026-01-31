https://ria.ru/20260131/turnir-2071388428.html
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open
Британец Нил Скупски и американец Кристиан Харрисон стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T09:34:00+03:00
2026-01-31T09:34:00+03:00
2026-01-31T09:34:00+03:00
теннис
спорт
australian open
кристиан харрисон
нил скупски
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
https://ria.ru/20260129/sobolenko-2070963740.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, australian open, кристиан харрисон, нил скупски
Теннис, Спорт, Australian Open, Кристиан Харрисон, Нил Скупски
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open
Скупски и Харрисон выиграли Открытый чемпионат Австралии по теннису