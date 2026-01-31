Рейтинг@Mail.ru
Подростка, ранившего девушку из пневматики, отправили под домашний арест - РИА Новости, 31.01.2026
16:29 31.01.2026
Подростка, ранившего девушку из пневматики, отправили под домашний арест
Подростка, ранившего девушку из пневматики, отправили под домашний арест
происшествия, калининский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Россия
Подростка, ранившего девушку из пневматики, отправили под домашний арест

Статуя Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Стрелявшего в торговом центре из пневматики и ранившего девушку 16-летнего подростка суд в Петербурге отправил под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд всем отказал, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста по 28.03.2026. Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться сетью "Интернет", - сообщает пресс-служба судов.

Уточняется, что следствие ходатайствовало об аресте подростка, сторона защиты просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде залога или запрета определенных действий.
В четверг в городском главке МВД сообщили, что ведется розыск группы подростков, которые стреляли из пневматического оружия у торгового центра в Калининском районе. Один из выстрелов попал в лицо 22-летней девушке и ранил ей щеку. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В пятницу подросток был задержан, им оказался 16-летний житель Калининского района города, который нигде не учится и не работает.
ПроисшествияКалининский районСанкт-ПетербургРоссия
 
 
