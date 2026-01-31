Подростка, ранившего девушку из пневматики, отправили под домашний арест

«

"Суд всем отказал, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста по 28.03.2026. Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться сетью "Интернет", - сообщает пресс-служба судов.