Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", освободив Торецкое, уничтожили за сутки более 420 боевиков, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Группировка войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
