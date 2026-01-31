https://ria.ru/20260131/tramp-2071422513.html
Политолог оценил вероятность вторжения Трампа в Иран
Политолог оценил вероятность вторжения Трампа в Иран - РИА Новости, 31.01.2026
Политолог оценил вероятность вторжения Трампа в Иран
Американский президент Дональд Трамп не пойдет на полномасштабное вторжение в Иран и не будет пытаться сменить там власть, но ограниченная операция не...
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не пойдет на полномасштабное вторжение в Иран и не будет пытаться сменить там власть, но ограниченная операция не исключена, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Это не будет широкомасштабным вторжением. Трамп
думает, конечно, побыть крутым американским ковбоем и защитить Израиль
, но вторжения, смены режима ожидать не стоит. А ограниченная операция, как летом 2025 года, возможна", - сказал Блохин.
Он подчеркнул, что таким ограниченным вовлечением власть в Иране
не сменится, и ожидать нового Ирака
или Афганистана
не стоит, но ограниченная операция будет достаточной для демонстрации силы.
"Почему не слишком масштабная? Потому что Иран может ответить: ударить по американским базам в арабских странах, ударить по Израилю, а для США
безопасность Израиля первостепенна. А еще Тегеран может заблокировать Ормузский пролив
, и тогда мечты Трампа о низких ценах на нефть потерпят крах", - резюмировал эксперт.
Как подчеркивает Блохин, для Вашингтона в данном случае будет важно, чтобы и Тегеран "сохранил лицо", чтобы не заставить его пойти на жесткие ответные действия.
"И ориентировано это все будет и на внешнюю, и на внутреннюю аудитории. На сам Израиль, а также на симпатизантов Израиля в Соединенных Штатах", - заключил Блохин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".