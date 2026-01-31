Политолог оценил вероятность вторжения Трампа в Иран

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не пойдет на полномасштабное вторжение в Иран и не будет пытаться сменить там власть, но ограниченная операция не исключена, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

"Это не будет широкомасштабным вторжением. Трамп думает, конечно, побыть крутым американским ковбоем и защитить Израиль , но вторжения, смены режима ожидать не стоит. А ограниченная операция, как летом 2025 года, возможна", - сказал Блохин.

Он подчеркнул, что таким ограниченным вовлечением власть в Иране не сменится, и ожидать нового Ирака или Афганистана не стоит, но ограниченная операция будет достаточной для демонстрации силы.

"Почему не слишком масштабная? Потому что Иран может ответить: ударить по американским базам в арабских странах, ударить по Израилю, а для США безопасность Израиля первостепенна. А еще Тегеран может заблокировать Ормузский пролив , и тогда мечты Трампа о низких ценах на нефть потерпят крах", - резюмировал эксперт.

Как подчеркивает Блохин, для Вашингтона в данном случае будет важно, чтобы и Тегеран "сохранил лицо", чтобы не заставить его пойти на жесткие ответные действия.

"И ориентировано это все будет и на внешнюю, и на внутреннюю аудитории. На сам Израиль, а также на симпатизантов Израиля в Соединенных Штатах", - заключил Блохин.