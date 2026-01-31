Трамп заявил, что экспорт Китая в США достиг минимума за четверть века

Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.