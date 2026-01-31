Рейтинг@Mail.ru
00:36 31.01.2026 (обновлено: 03:48 31.01.2026)
Трамп заявил, что экспорт Китая в США достиг минимума за четверть века
Трамп заявил, что экспорт Китая в США достиг минимума за четверть века
Трамп заявил, что экспорт Китая в США достиг минимума за четверть века

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский экспорт в Соединенные Штаты достиг минимального показателя за четверть века.
"Доля Китая в импорте США достигла самого низкого уровня с тех пор, как Китай вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году, и в Соединённые Штаты вливаются дополнительные сотни миллиардов долларов. Я искренне надеюсь, что Верховный суд следит за этими цифрами, потому что наша страна никогда не видела ничего подобного!", - написал Трамп в колонке для газеты Wall Street Journal.
Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В конце весны - начале лета 2025 года стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
В конце октября глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
