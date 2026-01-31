В ИМЭМО РАН рассказали, как ИИ могут использовать для "Золотого купола"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации всего комплекса при создании системы противоракетной обороны "Золотой купол", рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
В мае 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов.
"В Соединенных Штатах Америки для решения задач ПВО-ПРО планируется применение системы с ИИ в качестве общего средства управления в единой информационно-управляющей системе стратегического уровня, которая содержит распределенные в разных частях света компоненты. В частности, в рамках реализации проекта по созданию противоракетного щита для территории Соединенных Штатов "Золотой купол", про который сейчас очень много говорят. Здесь использование ИИ планируется для оптимизации всей системы, при этом запланировано активное привлечение частных компаний", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, на текущем этапе в большинстве развитых стран существует консенсус в отношении обязательного присутствия человека при принятии решений о применении любых вооружений с элементами ИИ, и, что особенно важно, этот консенсус присутствует в ядерных державах.