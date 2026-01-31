В ИМЭМО РАН рассказали, как ИИ могут использовать для "Золотого купола"

«

"В Соединенных Штатах Америки для решения задач ПВО-ПРО планируется применение системы с ИИ в качестве общего средства управления в единой информационно-управляющей системе стратегического уровня, которая содержит распределенные в разных частях света компоненты. В частности, в рамках реализации проекта по созданию противоракетного щита для территории Соединенных Штатов "Золотой купол", про который сейчас очень много говорят. Здесь использование ИИ планируется для оптимизации всей системы, при этом запланировано активное привлечение частных компаний", - сказала Ромашкина.