США будут вытеснять Китай из Латинской Америки, считает эксперт

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США при любом руководстве и внутренней расстановке сил в самих Штатах будут вытеснять Китайскую Народную Республику из Латинской Америки, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.

"Вытеснение Китая из Латинской Америки - это курс любой администрации США: и республиканской, и демократической партий. В этом плане они - в полном консенсусе. Другое дело, что методы, которыми они пользуются, - они разные, но республиканцы и демократы выступают за выдавливание внерегиональных акторов из своего ближнего зарубежья", - сказал агентству эксперт.