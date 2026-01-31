США будут вытеснять Китай из Латинской Америки, считает эксперт

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США при любом руководстве и внутренней расстановке сил в самих Штатах будут вытеснять Китайскую Народную Республику из Латинской Америки, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
По словам ученого, КНР - до сих пор важный игрок в Латинской Америке, действия американского президента Дональда Трампа потеснили его, но не смогли вытеснить из ближнего зарубежья США. В этом смысле Китай пришел в Латинскую Америку всерьез и надолго, тем более что государства региона заинтересованы в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, в ее технологиях и инвестициях - политический прагматизм преобладает среди латиноамериканских политиков, отметил Розенталь.
"Вытеснение Китая из Латинской Америки - это курс любой администрации США: и республиканской, и демократической партий. В этом плане они - в полном консенсусе. Другое дело, что методы, которыми они пользуются, - они разные, но республиканцы и демократы выступают за выдавливание внерегиональных акторов из своего ближнего зарубежья", - сказал агентству эксперт.
Розенталь добавил, что КНР воспринимается США как серьезный конкурент, вытеснение которого из Латинской Америки - традиционная часть политики Соединенных Штатов.
"Для стратегической культуры США очень важно вытеснение внерегиональных акторов из Западного полушария, а, например, Куба, Венесуэла и Никарагуа воспринимались американским истеблишментом негативно, потому что эти страны могли создать плацдарм для политического и экономического проникновения в регион других акторов, в том числе России или Китая", - обратил внимание директор ИЛА РАН.
Розенталь подчеркнул, что Трамп опасается расширения присутствия других государств-конкурентов Штатов в Латинской Америке, поэтому США стремятся ослабить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа в регионе.