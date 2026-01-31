Рейтинг@Mail.ru
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна - РИА Новости, 31.01.2026
02:06 31.01.2026
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна - РИА Новости, 31.01.2026
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна
Американские артисты Eminem, Мэрилин Мэнсон и осужденный за торговлю людьми Шон Комбс (Diddy) упоминаются в материалах по делу скандально известного финансиста... РИА Новости, 31.01.2026
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна

РИА Новости: Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна

© AP Photo / Invision/ Jack PlunkettРэпер Эминем
Рэпер Эминем - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Invision/ Jack Plunkett
Рэпер Эминем. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Американские артисты Eminem, Мэрилин Мэнсон и осужденный за торговлю людьми Шон Комбс (Diddy) упоминаются в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейном, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
Среди недавно опубликованных документов есть письмо женщины, чье имя на данный момент неизвестно, в котором утверждается, что в начале 2000-х она видела Эпштейна и его сообщницу Гислейн Максвелл в гольф клубе в штате Огайо, в котором женщина якобы на тот момент работала.
Среди ее воспоминаний есть описание предполагаемого визита Eminem, которого женщина называет его настоящим именем Маршалл Мэтерс. Она утверждает, что ее начальник якобы приказал ей налить рэперу выпить.
"После того как я налила Маршаллу напиток, я ушла из бара. Я спросила, можно ли мне уже идти домой. Вместо этого мне держали лицо и заставили что-то принять ... Я почти ничего не помню, кроме того, что я была голая в ванной на плетёном шезлонге, а позади меня был чернокожий мужчина, который держал нож у моего горла. Мне сказали, что я окажусь в мусорном контейнере", - говорится в письме.
Женщина также упоминает о Мэрилине Мэнсоне, признаваясь при этом, что почти все ее воспоминания о нем кажутся ей сном. При этом она утверждает, что она якобы видела его в доме своей тети в детстве.
"После этого все мои воспоминания о нем кажутся такими, будто рядом с ним меня либо накачивали наркотиками, либо я находилась под каким-то гипнозом ... У меня также есть воспоминания о том, что рядом был P.Diddy. Но я не могу понять, как и почему он мог быть у меня дома", - утверждается в письме.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
