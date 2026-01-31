Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 31 января: ВС России освободили Торецкое и Петровку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 31.01.2026
Спецоперация, 31 января: ВС России освободили Торецкое и Петровку
Спецоперация, 31 января: ВС России освободили Торецкое и Петровку
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Торецкое в ДНР, а бойцы группировки "Восток" освободили Петровку в Запорожской...
украина, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, дональд трамп, александр грушко, вооруженные силы украины, госдума рф, чернобыльская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Грушко, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Чернобыльская АЭС

Спецоперация, 31 января: ВС России освободили Торецкое и Петровку

Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Торецкое в ДНР, а бойцы группировки "Восток" освободили Петровку в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Как уточнили в ведомстве, Петровку освободили штурмовые подразделения 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток". При этом под контроль ими был взят район обороны площадью до пяти квадратных километров, а ВСУ на этом участке фронта потеряли до 10 единиц техники и большое количество живой силы. Противник пытался перебросить резервы, чтобы удержать населенный пункт, но они были уничтожены на подступах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
Вчера, 18:48
Потери украинских войск на всех направлениях СВО за сутки составили около 1205 военнослужащих. Кроме того, они лишились боевой машины пехоты Marder производства ФРГ, 18 боевых бронированных машин, четырех артиллерийских орудий, четырех станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 47 беспилотников самолетного типа.

Лучшая гарантия

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине очень близки к результату.
Боевики 47-й бригады ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и дезертируют в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В Харьковской области, по словам собеседника агентства, из-за снегопада практически полностью парализована логистика ВСУ: чистить дороги некому, потому что водителей коммунальных служб принудительно мобилизовали.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России, о предоставлении которой на Западе никто не говорит. По его словам, если территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз безопасности России, тогда и безопасность Украины будет обеспечена.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
ВС России уничтожили взвод боевиков подразделения "Кракен"*
Вчера, 15:39
Отказ Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным является шагом к дальнейшему затягиванию конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ситуация на Украине

Украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Без водоснабжения и движения поездов в метро остался Киев, также не ходили поезда в подземке Харькова.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Несмотря на это, некоторые украинские СМИ заявляли, что причиной аварии в сетях стала кибератака. Министерству цифровой трансформации Украины пришлось опровергать эту версию.
Владимир Зеленский на фоне дефицита ракет к системам ПВО заявил, что согласовал структуру нового командования в военно-воздушных силах ВСУ, которая будет отвечать за малую противодроновую противовоздушную оборону.
Атомные электростанции Украины в субботу утром снизили выработку из-за сбоя сети, Чернобыльская АЭС на короткое время осталась без питания, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Прямого влияния на ядерную безопасность это, по его словам, не оказало.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Вчера, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ГрушкоВооруженные силы УкраиныГосдума РФЧернобыльская АЭС
 
 
