В Совфеде заявили, что в Европе мало кто верит в угрозу России - РИА Новости, 31.01.2026
19:31 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/sovfed-2071466478.html
В Совфеде заявили, что в Европе мало кто верит в угрозу России
В Совфеде заявили, что в Европе мало кто верит в угрозу России - РИА Новости, 31.01.2026
В Совфеде заявили, что в Европе мало кто верит в угрозу России
Мало кто из серьезных политиков в Европе верит во "вторжение" России, хотя эта тема нагнетается НАТО и еврочиновниками, считает глава международного комитета... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:31:00+03:00
2026-01-31T19:31:00+03:00
В Совфеде заявили, что в Европе мало кто верит в угрозу России

Сенатор Карасин: мало кто из серьезных политиков в Европе верит в угрозу РФ

Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мало кто из серьезных политиков в Европе верит во "вторжение" России, хотя эта тема нагнетается НАТО и еврочиновниками, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"НАТО и Евросоюз быстро теряют веру в собственное будущее и реальную дееспособность. Во многом из-за этого все они вцепились в Украину, как главный объединяющий фактор. Маниакальный страх перед "вторжением" России сознательно нагнетается всеми европейскими политиками и СМИ. Они хотят сделать это своей палочкой-выручалочкой на видимую перспективу, но в это мало кто верит из серьёзных политиков в самой Европе", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Эшелонированную работу вся эта "коалиция лающих" пытается выстроить с Вашингтоном, но и это не очень получается, так как там свои приоритеты - Гренландия, Венесуэла, а теперь уже Иран и Куба, отметил он.
"Вот тут и начинаются у европейских лидеров свои собственные игры. Как всегда впереди Лондон в попытке обеспечить себе самостоятельную роль в быстро меняющемся раскладе сил", - написал Карасин.
По его мнению, визит британского премьера Кира Стармера в Пекин - продуманная веха в этой работе. "Англичане хотят увидеть новые горизонты для себя и попытаться освоить их. Союзы и блоки прошлого быстро теряют свою актуальность и стройность, а за ними и дееспособность. Роль наблюдателей - не для британцев, они всегда стремятся к просчитанному вдолгую лидерству с фокусом на собственные интересы", - полагает законодатель.
За ними, по словам Карасина, тянутся и другие. "Своим манёвры у Германии и Франции, а вот о Польше с Прибалтикой можно сказать кратко - полная утрата здравого смысла", - заключил он.
