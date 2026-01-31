Рейтинг@Mail.ru
Samsung подал две заявки на регистрацию товарных знаков в России
15:35 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/samsung-2071434053.html
Samsung подал две заявки на регистрацию товарных знаков в России
Samsung подал две заявки на регистрацию товарных знаков в России - РИА Новости, 31.01.2026
Samsung подал две заявки на регистрацию товарных знаков в России
Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Oled и QD-Oled, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T15:35:00+03:00
2026-01-31T15:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101513/28/1015132847_215:0:1774:1169_1920x0_80_0_0_47341b413be9f259f72e9a01c54c9cbd.jpg
1920
1920
true
Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков Oled и D-Oled

© AP Photo / Lee Jin-man Логотип компании Samsung
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании Samsung. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Oled и QD-Oled, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам ведомства, заявки были поданы в январе 2026 года. В качестве заявителя указан Samsung Electronics.
Под соответствующими брендами в России компания хочет продавать смартфоны, дисплеи, шлемы виртуальной реальности, 3D-очки.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
