Названы регионы России, где меньше всего покупают водку
Названы регионы России, где меньше всего покупают водку - РИА Новости, 31.01.2026
Названы регионы России, где меньше всего покупают водку
Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году зафиксирована в Москве - меньше четверти, далее идут Санкт-Петербург, Севастополь,...
Названы регионы России, где меньше всего покупают водку
РИА Новости: в Москве зафиксировали самую низкую продажу водки
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году зафиксирована в Москве - меньше четверти, далее идут Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань и Подмосковье, а вот в декалитрах меньше всего это спиртное покупали жители Чечни, Ингушетии, Ненецкого и Чукотского автономных округов, следует из данных статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в Москве
доля водки в продажах алкоголя составила 23,8% - всего было реализовано 4,506 миллиона декалитров напитка. В Санкт-Петербурге
показатель оказался чуть выше - 23,9% при продажах в категории в 2,495 миллиона декалитров. Третье место занял Севастополь
с долей водки в 28,5% (277 тысяч декалитров).
На четвертом месте находится Краснодарский край
, там в 2025 году доля водки составила 28,9%, а ее продажи - 2,435 миллиона декалитров. Замыкает список Московская область
- чуть больше 30% и 5,982 миллиона декалитров.
А вот в декалитрах меньше всего водки покупали жители Чеченской Республики (619 декалитров), Республики Ингушетия
(20,9 тысячи декалитров), Ненецкого и Чукотского автономных округов
- 33,6 тысячи декалитров и 43,3 тысячи декалитров соответственно.
По данным Росалкогольтабакконтроля, общий объем продаж водки в России
по итогам 2025 года составил 73,315 миллиона декалитров, снизившись по сравнению с 2024 годом на 3,6%.
Доля водки представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.