ПВО уничтожила беспилотник в Воронежской области
ПВО обнаружила и уничтожила один беспилотник в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:53:00+03:00
