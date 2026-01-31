Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков

"Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например, в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда", - сказала Талинина деловой газете "Взгляд".