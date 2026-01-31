Рейтинг@Mail.ru
Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков
14:33 31.01.2026
Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков
Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков
Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков

Работа снегосплавного пункта в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена туда, заявила климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина.
По словам Талининой, многоснежие является важным гидрологическим фактором, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем.
"Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например, в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда", - сказала Талинина деловой газете "Взгляд".
Она уточнила, что эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву.
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды
30 января, 17:00
