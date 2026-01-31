https://ria.ru/20260131/punkty-2071423882.html
Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков
Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков
Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена туда, заявила климатолог,... РИА Новости, 31.01.2026
москва
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Снегоплавильные пункты Москвы рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена туда, заявила климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина.
По словам Талининой, многоснежие является важным гидрологическим фактором, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем.
"Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например, в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда", - сказала Талинина деловой газете "Взгляд".
Она уточнила, что эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву.