В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии
В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии - РИА Новости, 31.01.2026
В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии
Пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии проведут в семи регионах РФ, начиная с 1 февраля и до конца 2027...
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии проведут в семи регионах РФ, начиная с 1 февраля и до конца 2027 года, сообщили в кабмине.
"С 1 февраля 2026 года по 31 декабря 2027 года в отдельных регионах России
пройдёт пилотный проект по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Постановление об этом подписано. Эксперимент пройдёт в семи регионах. Это республики Алтай
, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия
, Алтайский край
, Орловская и Тамбовская области
. Участие в нём будет добровольным", - сказано в сообщении.
Проведение пилотного проекта позволит апробировать механизм продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках с использованием электронных торговых площадок, что в свою очередь поможет снизить административные и экономические барьеры для участников рынка электроэнергии, добавили в кабмине.
Торговые площадки предназначены для упрощения взаимодействия участников в целях заключения договоров энергоснабжения, договоров, связанных с приобретением сопутствующих и дополнительных товаров, работ и услуг, подбора и поиска контрагентов, согласования ценовых параметров приобретаемой электрической энергии. Это важный шаг в развитии розничного рынка электроэнергии, направленный на внедрение современных технологий, рыночных инструментов, стимулирование конкуренции и в конечном итоге на расширение возможностей выбора и удобства для потребителей.