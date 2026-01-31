Рейтинг@Mail.ru
В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 31.01.2026 (обновлено: 15:36 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/proekt-2071433487.html
В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии
В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии - РИА Новости, 31.01.2026
В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии
Пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии проведут в семи регионах РФ, начиная с 1 февраля и до конца 2027... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T15:34:00+03:00
2026-01-31T15:36:00+03:00
экономика
россия
республика алтай
республика хакасия
республика марий эл
удмуртская республика (удмуртия)
алтайский край
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg
https://ria.ru/20251222/kabmin-2063792107.html
россия
республика алтай
республика хакасия
удмуртская республика (удмуртия)
алтайский край
орловская область
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_259e4db5b02d233e8f213243cb67a5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, республика алтай, республика хакасия, республика марий эл, удмуртская республика (удмуртия), алтайский край, орловская область, тамбовская область
Экономика, Россия, Республика Алтай, Республика Хакасия, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика (Удмуртия), Алтайский край, Орловская область, Тамбовская область
В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии

В семи регионах запустят электронные площадки для купли-продажи электроэнергии

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии проведут в семи регионах РФ, начиная с 1 февраля и до конца 2027 года, сообщили в кабмине.
"С 1 февраля 2026 года по 31 декабря 2027 года в отдельных регионах России пройдёт пилотный проект по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Постановление об этом подписано. Эксперимент пройдёт в семи регионах. Это республики Алтай, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области. Участие в нём будет добровольным", - сказано в сообщении.
Проведение пилотного проекта позволит апробировать механизм продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках с использованием электронных торговых площадок, что в свою очередь поможет снизить административные и экономические барьеры для участников рынка электроэнергии, добавили в кабмине.
Торговые площадки предназначены для упрощения взаимодействия участников в целях заключения договоров энергоснабжения, договоров, связанных с приобретением сопутствующих и дополнительных товаров, работ и услуг, подбора и поиска контрагентов, согласования ценовых параметров приобретаемой электрической энергии. Это важный шаг в развитии розничного рынка электроэнергии, направленный на внедрение современных технологий, рыночных инструментов, стимулирование конкуренции и в конечном итоге на расширение возможностей выбора и удобства для потребителей.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Правительство приняло ряд постановлений о взаимодействии с энергокомпаниями
22 декабря 2025, 11:38
 
ЭкономикаРоссияРеспублика АлтайРеспублика ХакасияРеспублика Марий ЭлУдмуртская Республика (Удмуртия)Алтайский крайОрловская областьТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала