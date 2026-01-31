В семи регионах запустят площадки для купли-продажи электроэнергии

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии проведут в семи регионах РФ, начиная с 1 февраля и до конца 2027 года, сообщили в кабмине.

"С 1 февраля 2026 года по 31 декабря 2027 года в отдельных регионах России пройдёт пилотный проект по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Постановление об этом подписано. Эксперимент пройдёт в семи регионах. Это республики Алтай , Марий Эл, Удмуртия, Хакасия Алтайский край , Орловская и Тамбовская области . Участие в нём будет добровольным", - сказано в сообщении.

Проведение пилотного проекта позволит апробировать механизм продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках с использованием электронных торговых площадок, что в свою очередь поможет снизить административные и экономические барьеры для участников рынка электроэнергии, добавили в кабмине.