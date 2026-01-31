Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ГИБДД в третий раз отправила на спецстоянку машину блогера - РИА Новости, 31.01.2026
21:19 31.01.2026
В Петербурге ГИБДД в третий раз отправила на спецстоянку машину блогера
происшествия, санкт-петербург, ижевск, гибдд мвд рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Ижевск, ГИБДД МВД РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция в третий раз отправила на спецстоянку автомобиль любителя опасных манёвров из Ижевска, которого уже наказывали за дрифт на дорогах Санкт-Петербурга, сообщило региональное управление ГИБДД.
В начале декабря 2025 года Госавтоинспекция рассказывала о 22-летнем "блогере из Ижевска", который устраивал на дорогах Петербурга ночные заезды и снимал свои трюки. Тогда в отношении него завели несколько административных дел, в том числе за езду на неисправном автомобиле и оставление места ДТП, а машину отправили на спецстоянку.
Дрифт - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Автоблогер Гаджиев рассказал, как сбил двух человек в городе Одинцово
30 ноября 2025, 05:46
Как отмечает Госавтоинспекция, несмотря на это, в интернете появилось новое видео с опасными манёврами того же водителя.
"Реакция инспекторов ДПС не заставила себя ждать. Блогера вновь остановили, отправили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и его автомобиль отправился на длительную "парковку" на спецстоянке. Причина та же – экспертиза подлинности VIN (идентификационного номера транспортного средства - ред.)", - говорится в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.
На опубликованном Госавтоинспекцией видео любитель опасных манёвров утверждает, что ездил на чужом автомобиле.
"У меня забирают тачку в третий раз, машина даже не моя, мне она не принадлежит. Мне её дали на пару дней буквально мои товарищи. В итоге, они лишились тачки", - говорит он.
BMW-M2 Competition - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
У жителя Смоленска, устроившего дрифт ради девушки, конфисковали BMW
26 ноября 2025, 11:56
 
