В Петербурге ГИБДД в третий раз отправила на спецстоянку машину блогера
В Петербурге ГИБДД в третий раз отправила на спецстоянку машину блогера
В Петербурге ГИБДД в третий раз отправила на спецстоянку машину блогера
Госавтоинспекция в третий раз отправила на спецстоянку автомобиль любителя опасных манёвров из Ижевска, которого уже наказывали за дрифт на дорогах... РИА Новости, 31.01.2026
В Петербурге ГИБДД в третий раз отправила на спецстоянку машину блогера
В Петербурге ГИБДД в третий раз отправила на стоянку машину блогера из Ижевска
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция в третий раз отправила на спецстоянку автомобиль любителя опасных манёвров из Ижевска, которого уже наказывали за дрифт на дорогах Санкт-Петербурга, сообщило региональное управление ГИБДД.
В начале декабря 2025 года Госавтоинспекция рассказывала о 22-летнем "блогере из Ижевска", который устраивал на дорогах Петербурга
ночные заезды и снимал свои трюки. Тогда в отношении него завели несколько административных дел, в том числе за езду на неисправном автомобиле и оставление места ДТП, а машину отправили на спецстоянку.
Как отмечает Госавтоинспекция, несмотря на это, в интернете появилось новое видео с опасными манёврами того же водителя.
"Реакция инспекторов ДПС не заставила себя ждать. Блогера вновь остановили, отправили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и его автомобиль отправился на длительную "парковку" на спецстоянке. Причина та же – экспертиза подлинности VIN (идентификационного номера транспортного средства - ред.)", - говорится в Telegram-канале
регионального управления ГИБДД
.
На опубликованном Госавтоинспекцией видео любитель опасных манёвров утверждает, что ездил на чужом автомобиле.
"У меня забирают тачку в третий раз, машина даже не моя, мне она не принадлежит. Мне её дали на пару дней буквально мои товарищи. В итоге, они лишились тачки", - говорит он.