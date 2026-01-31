В Петербурге ГИБДД в третий раз отправила на спецстоянку машину блогера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция в третий раз отправила на спецстоянку автомобиль любителя опасных манёвров из Ижевска, которого уже наказывали за дрифт на дорогах Санкт-Петербурга, сообщило региональное управление ГИБДД.

В начале декабря 2025 года Госавтоинспекция рассказывала о 22-летнем "блогере из Ижевска", который устраивал на дорогах Петербурга ночные заезды и снимал свои трюки. Тогда в отношении него завели несколько административных дел, в том числе за езду на неисправном автомобиле и оставление места ДТП, а машину отправили на спецстоянку.

Как отмечает Госавтоинспекция, несмотря на это, в интернете появилось новое видео с опасными манёврами того же водителя.

"Реакция инспекторов ДПС не заставила себя ждать. Блогера вновь остановили, отправили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и его автомобиль отправился на длительную "парковку" на спецстоянке. Причина та же – экспертиза подлинности VIN (идентификационного номера транспортного средства - ред.)", - говорится в Telegram-канале регионального управления ГИБДД

На опубликованном Госавтоинспекцией видео любитель опасных манёвров утверждает, что ездил на чужом автомобиле.