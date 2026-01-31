Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ищут мальчика, который ушел из дома - РИА Новости, 31.01.2026
18:33 31.01.2026
В Петербурге ищут мальчика, который ушел из дома
Девятилетнего мальчика, который ушел из дома в пятницу, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
В Петербурге ищут мальчика, который ушел из дома

В Петербурге ищут девятилетнего мальчика, который ушел из дома в пятницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Девятилетнего мальчика, который ушел из дома в пятницу, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул свое место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит, до настоящего времени его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф.
Поиски также ведет отряд "Лиза Алерт", соответствующая информация размещена в социальных сетях поисковиков.
