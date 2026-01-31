https://ria.ru/20260131/peterburg-2071459783.html
В Петербурге ищут мальчика, который ушел из дома
Девятилетнего мальчика, который ушел из дома в пятницу, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Девятилетнего мальчика, который ушел из дома в пятницу, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул свое место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга
и не вернулся, на связь с родственниками не выходит, до настоящего времени его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении
.
Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф.
Поиски также ведет отряд "Лиза Алерт", соответствующая информация размещена в социальных сетях поисковиков.