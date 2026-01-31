Рейтинг@Mail.ru
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Детройт" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:43 31.01.2026 (обновлено: 23:58 31.01.2026)
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Детройт" в матче НХЛ
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Детройт" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Детройт" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
хоккей
спорт
детройт
валерий ничушкин
брент бернс
росс колтон
колорадо эвеланш
детройт ред уингз
детройт
Хоккей
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Детройт" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/avalancheХоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин празднует гол
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Натан Маккиннон (10-я и 34-я минуты), Брент Бёрнс (7), Росс Колтон (22), Паркер Келли (48).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
Детройт
0 : 5
Колорадо
06:44 • Брент Бернс
(Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин)
10:03 • Натан Маккиннон
(Арттури Лехконен)
21:24 • Росс Колтон
(Брок Нельсон, Джош Мэнсон)
33:33 • Натан Маккиннон
(Арттури Лехконен)
47:35 • Паркер Келли
(Джоэл Кивиранта, Джек Дрери)
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин в эпизоде с победным голом сделал результативный пас. Всего в активе 30-летнего россиянина 31 очко (12 шайб + 19 передач) в 44 матчах текущего сезона.
"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко. "Детройт" проиграл третий матч подряд и идет на втором месте в Атлантическом дивизионе с 70 баллами.
В другом матче дня "Филадельфия Флайерз" на своем льду в овертайме проиграла "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1). Российский нападающий хозяев Никита Гребенкин отдал результативную передачу.
Хоккей
 
