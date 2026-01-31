Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Детройт" в матче НХЛ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Натан Маккиннон (10-я и 34-я минуты), Брент Бёрнс (7), Росс Колтон (22), Паркер Келли (48).
31 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
06:44 • Брент Бернс
10:03 • Натан Маккиннон
21:24 • Росс Колтон
33:33 • Натан Маккиннон
47:35 • Паркер Келли
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин в эпизоде с победным голом сделал результативный пас. Всего в активе 30-летнего россиянина 31 очко (12 шайб + 19 передач) в 44 матчах текущего сезона.
"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко. "Детройт" проиграл третий матч подряд и идет на втором месте в Атлантическом дивизионе с 70 баллами.
В другом матче дня "Филадельфия Флайерз" на своем льду в овертайме проиграла "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1). Российский нападающий хозяев Никита Гребенкин отдал результативную передачу.