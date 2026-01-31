Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Детройт" в матче НХЛ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко. "Детройт" проиграл третий матч подряд и идет на втором месте в Атлантическом дивизионе с 70 баллами.