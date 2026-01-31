Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" обыграл "Фиорентину" в матче Серии А
Футбол
 
22:02 31.01.2026
"Наполи" обыграл "Фиорентину" в матче Серии А
"Наполи" обыграл "Фиорентину" в матче Серии А
"Наполи" обыграл "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
"Наполи" обыграл "Фиорентину" в матче Серии А

"Наполи" переиграл "Фиорентину" и поднялся на третье место в Серии А

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Наполи" обыграл "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Неаполе, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев мячи забили Антонио Вергара (11-я минута) и Мигель Гутьеррес (49). У гостей отличился Манор Соломон (57).
"Наполи" с 46 очками поднялся на третье место в турнирной таблице. "Фиорентина" (17 очков) располагается на 18-й позиции.
В другом матче "Пиза" дома уступила "Сассуоло" - 1:3.
