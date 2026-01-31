https://ria.ru/20260131/musk-2071418668.html
Маск рассказал о приглашениях Эпштейна посетить его остров
Маск рассказал о приглашениях Эпштейна посетить его остров - РИА Новости, 31.01.2026
Маск рассказал о приглашениях Эпштейна посетить его остров
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что неоднократно отклонял приглашения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна посетить принадлежавший... РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что неоднократно отклонял приглашения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна посетить принадлежавший ему остров.
«
"Я очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров... но прекрасно понимал, что некоторая переписка по электронной почте может быть неверно истолкована и использована недоброжелателями для очернения моего имени", - написал Маск в соцсети X.
Ранее в пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста.