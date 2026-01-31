Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал о приглашениях Эпштейна посетить его остров - РИА Новости, 31.01.2026
13:48 31.01.2026
Маск рассказал о приглашениях Эпштейна посетить его остров
Маск рассказал о приглашениях Эпштейна посетить его остров - РИА Новости, 31.01.2026
Маск рассказал о приглашениях Эпштейна посетить его остров
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что неоднократно отклонял приглашения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна посетить принадлежавший... РИА Новости, 31.01.2026
в мире, джеффри эпштейн, илон маск, сша
В мире, Джеффри Эпштейн, Илон Маск, США
Маск рассказал о приглашениях Эпштейна посетить его остров

Маск заявил, что неоднократно отклонял приглашения Эпштейна посетить его остров

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что неоднократно отклонял приглашения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна посетить принадлежавший ему остров.
«

"Я очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров... но прекрасно понимал, что некоторая переписка по электронной почте может быть неверно истолкована и использована недоброжелателями для очернения моего имени", - написал Маск в соцсети X.

Ранее в пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста.
Eminem - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна
