Мозалев заявил, что хотел бы прыгнуть два четверных в дуэте с Двоеглазовой
фигурное катание
спорт
андрей мозалев
алиса двоеглазова
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Андрей Мозалев заявил журналистам, что хотел бы добавить второй четверной в раунд дуэлей на чемпионате России по прыжкам, в котором он выступил с Алисой Двоеглазовой.
Двоеглазова
и Мозалев
одержали победу на чемпионате России по прыжкам среди фигуристов, который стартовал в субботу в Москве
. Дуэт набрал 131,49 балла. Второе место заняли Софья Муравьева
и Евгений Семененко
- 116,23. Мария Захарова и Владислав Дикиджи
стали третьими (97,84).
"Эмоции такие ощущаю впервые. Мысли присутствуют, что не хочется подвести. Чувствуешь себя в команде. По контенту смогли найти баланс. Долго уделяли этим элементам внимание в тренировочном процессе", - сказала Двоеглазова.
"Честно, очень устали. Пока нет эмоций, но очень рады. Была ответственность за партнера. Долго думали над комбинациями. Четверные тулупы оба прыгаем стабильно, но второго одинакового четверного у нас не было. Хотя было бы неплохо прыгнуть два четверных. Формат очень понравился, что-то необычное", - добавил Мозалев.