"Милан" объявил о продлении контракта с вратарем сборной Франции
"Милан" продлил контракт с французским голкипером Майком Меньяном, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-01-31T21:53:00+03:00
2026-02-01T06:10:00+03:00
футбол
спорт
милан
майк меньян
серия а (чемпионат италии по футболу)
Новости
ru-RU
