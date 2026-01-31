Рейтинг@Mail.ru
"Милан" объявил о продлении контракта с вратарем сборной Франции
21:53 31.01.2026 (обновлено: 06:10 01.02.2026)
"Милан" объявил о продлении контракта с вратарем сборной Франции
"Милан" объявил о продлении контракта с вратарем сборной Франции - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Милан" объявил о продлении контракта с вратарем сборной Франции
"Милан" продлил контракт с французским голкипером Майком Меньяном, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Милан" объявил о продлении контракта с вратарем сборной Франции

"Милан" объявил о продлении контракта с вратарем сборной Франции Меньяном

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Милан" продлил контракт с французским голкипером Майком Меньяном, сообщается на сайте футбольного клуба.
Новый контракт 30-летнего вратаря с итальянской командой рассчитан до июня 2031 года.
Меньян является воспитанником "Пари Сен-Жермен" и выступает за "Милан" с лета 2021 года. Вместе с командой француз стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22 и выиграл Суперкубок страны в 2024 году. Всего он провел за итальянский клуб 188 матчей. Также в активе Меньяна 37 матчей в составе сборной Франции.
