Маск призвал арестовать хотя бы одного клиента Эпштейна

При этом в переписке, с которой ознакомилось РИА Новости, Маск обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров покойного финансиста. Так, в одном из писем от 2012 года Маск поинтересовался у Эпштейна, когда на его острове будет "самая безумная вечеринка". На момент переписки с Маском Эпштейн уже отбыл первый срок тюремного заключения по обвинению в принуждении к проституции девушки моложе 16 лет.