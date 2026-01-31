Маск призвал арестовать хотя бы одного клиента Эпштейна

https://ria.ru/20260131/mask-2071465454.html
2026-01-31T19:23:00+03:00
2026-01-31T19:23:00+03:00
2026-01-31T19:23:00+03:00
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне публичных обвинений в связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном призвал арестовать хотя бы одного фигуранта списка его клиентов.
Маск
переписывался с Эпштейном
, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США
в пятницу.
"Важно не столько обнародование какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним. Когда будет произведен хотя бы один арест, справедливость восторжествует хотя бы частично. В противном случае всё это будет лишь показухой и отвлекающим маневром", - написал Маск в соцсети X
.
При этом в переписке, с которой ознакомилось РИА Новости, Маск обсуждал с Эпштейном детали планируемого визита на остров покойного финансиста. Так, в одном из писем от 2012 года Маск поинтересовался у Эпштейна, когда на его острове будет "самая безумная вечеринка". На момент переписки с Маском Эпштейн уже отбыл первый срок тюремного заключения по обвинению в принуждении к проституции девушки моложе 16 лет.