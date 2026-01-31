Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии признали, что гонки на ОИ-2026 без Большунова будут неинтересны
13:04 31.01.2026
В Норвегии признали, что гонки на ОИ-2026 без Большунова будут неинтересны
Олимпийские соревнования по лыжным гонкам в Италии будут не так интересны без трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийские соревнования по лыжным гонкам в Италии будут не так интересны без трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, отметил в разговоре с РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В четверг стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
"Большунова очень не хватает в международных лыжных гонках. Мужские олимпийские соревнования по лыжным гонкам без него будут почти неинтересными. Но Большунов - очень важный символ власти, и именно таких спортсменов FIS не хочет видеть на стартах. Все понимают, что Большунов просто хочет соревноваться. Но сейчас это, к сожалению, невозможно", - сказал Сальтведт.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира.
