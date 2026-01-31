Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Питтсбурга" пропустит четыре недели из-за перелома стопы
Хоккей
 
22:05 31.01.2026 (обновлено: 05:06 01.02.2026)
Хоккеист "Питтсбурга" пропустит четыре недели из-за перелома стопы
Хоккеист "Питтсбурга" пропустит четыре недели из-за перелома стопы
Хоккеист "Питтсбурга" пропустит четыре недели из-за перелома стопы
Канадский защитник "Питтсбург Пингвинз" Крис Летанг пропустит минимум четыре недели из-за перелома стопы, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-01-31T22:05:00+03:00
2026-02-01T05:06:00+03:00
хоккей
спорт
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Питтсбурга" пропустит четыре недели из-за перелома стопы

Хоккеист "Питтсбурга" Летанг пропустит минимум 4 недели из-за перелома стопы

© Фото : AP/FOTOLINKЗащитник "Питтсбурга" Крис Летанг
Защитник Питтсбурга Крис Летанг - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : AP/FOTOLINK
Защитник "Питтсбурга" Крис Летанг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Канадский защитник "Питтсбург Пингвинз" Крис Летанг пропустит минимум четыре недели из-за перелома стопы, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
В пятницу стало известно, что Летанг и российский нападающий команды Евгений Малкин пропустили тренировку. Журналист Джо Бранд со ссылкой на главного тренера "Пингвинз" Дэна Мьюза сообщил в соцсети Х, что решение об участии Малкина в матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" в субботу будет принято непосредственно перед матчем. Специалист отметил, что текущая проблема россиянина отличается от его предыдущей травмы.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате принял участие в 37 матчах и набрал 41 очко (13 голов + 28 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В начале декабря форвард получил травму и спустя месяц был выведен из списка травмированных. 38-летний Летанг в этом сезоне провел за клуб 50 матчей и набрал 25 (3+22) очков.
Хоккей
 
