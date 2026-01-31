Хоккеист "Питтсбурга" пропустит четыре недели из-за перелома стопы

Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате принял участие в 37 матчах и набрал 41 очко (13 голов + 28 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В начале декабря форвард получил травму и спустя месяц был выведен из списка травмированных. 38-летний Летанг в этом сезоне провел за клуб 50 матчей и набрал 25 (3+22) очков.