Рейтинг@Mail.ru
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 31.01.2026 (обновлено: 08:17 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/krouford-2071381910.html
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года
Американец Теренс Кроуфорд признан лучшим боксером 2025 года, сообщается на странице The Ring в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T08:16:00+03:00
2026-01-31T08:17:00+03:00
спорт
теренс кроуфорд
дмитрий бивол
наои иноуэ
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062569317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcf52cdb7a2b38ee03a4b6f66436247a.jpg
https://ria.ru/20260106/dvali-2066589908.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062569317_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_f75e89fe7eae482b5838616e47118ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, теренс кроуфорд, дмитрий бивол, наои иноуэ, бокс
Спорт, Теренс Кроуфорд, Дмитрий Бивол, Наои Иноуэ, Бокс
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года

Американца Теренса Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года

© Соцсети боксераТеренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Соцсети боксера
Теренс Кроуфорд. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американец Теренс Кроуфорд признан лучшим боксером 2025 года, сообщается на странице The Ring в соцсети Х.
Церемония награждения прошла в Нью-Йорке. Также на награду претендовал российский боксер Дмитрий Бивол, японец Наоя Иноуэ, американец Джесси Родригес и англичанин Фабио Уордли.
Кроуфорд 16 декабря объявил о завершении карьеры. За две недели до этого он был лишен титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе из-за невыплаты чемпионских взносов.
Кроуфорду 38 лет, за карьеру он выиграл 42 боя (31 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд - первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в "эру четырех поясов". Всего он обладал чемпионскими титулами в пяти весовых категориях.
Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Боксер Двали заявил, что напавшие на него хулиганы так и не извинились
6 января, 11:24
 
СпортТеренс КроуфордДмитрий БиволНаои ИноуэБокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала