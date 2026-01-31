https://ria.ru/20260131/krouford-2071381910.html
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года
Американец Теренс Кроуфорд признан лучшим боксером 2025 года, сообщается на странице The Ring в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт
теренс кроуфорд
дмитрий бивол
наои иноуэ
бокс
