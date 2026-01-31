БИШКЕК, 31 янв – РИА Новости. Россияне все чаще едут в Киргизию для лечения зубов и протезирования, рассказала РИА Новости известный в республике стоматолог, врач с 30-летним стажем Светлана Еловая.

"В последнее время все больше людей из-за рубежа приезжают. В основном - из России, чуть меньше - из Казахстана. Но есть и из стран дальнего зарубежья… Популярна полная санация рта: лечение, удаления, протезирование, имплантация", - рассказала врач.

По словам Еловой, точное количество пациентов из-за рубежа назвать нельзя. Подобной статистики не ведется. Но значительная часть таких людей - это бывшие граждане Киргизии, которые сменили гражданство и переехали.

"Они помнят, какой здесь сервис, имеют доверие к нашим врачам. Вторая значительная часть - это те, кто едут по их рекомендациям: друзья и знакомые. Как правило, они не прямо специально только ради зубов приезжают, а совмещают с туризмом. Так сказать, приятное с полезным", - уточнила она.

По словам стоматолога, причина приезда в Киргизию ради лечения зубов - это то, что люди иногда не могут оперативно получить необходимую помощь в своих городах. Особенно, когда речь идет о провинции.