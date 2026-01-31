Рейтинг@Mail.ru
07:49 31.01.2026
Россияне все чаще едут в Киргизию для лечения зубов
Дарья Буймова
Россияне все чаще едут в Киргизию для лечения зубов

БИШКЕК, 31 янв – РИА Новости. Россияне все чаще едут в Киргизию для лечения зубов и протезирования, рассказала РИА Новости известный в республике стоматолог, врач с 30-летним стажем Светлана Еловая.
"В последнее время все больше людей из-за рубежа приезжают. В основном - из России, чуть меньше - из Казахстана. Но есть и из стран дальнего зарубежья… Популярна полная санация рта: лечение, удаления, протезирование, имплантация", - рассказала врач.
По словам Еловой, точное количество пациентов из-за рубежа назвать нельзя. Подобной статистики не ведется. Но значительная часть таких людей - это бывшие граждане Киргизии, которые сменили гражданство и переехали.
"Они помнят, какой здесь сервис, имеют доверие к нашим врачам. Вторая значительная часть - это те, кто едут по их рекомендациям: друзья и знакомые. Как правило, они не прямо специально только ради зубов приезжают, а совмещают с туризмом. Так сказать, приятное с полезным", - уточнила она.
По словам стоматолога, причина приезда в Киргизию ради лечения зубов - это то, что люди иногда не могут оперативно получить необходимую помощь в своих городах. Особенно, когда речь идет о провинции.
"Мне рассказывали пациенты, что в своем городе иногда несколько недель просто не могут найти нужного специалиста, особенно если речь идет о каких-то сложных случаях. Его или вообще нет, или запись на полгода… А у нас (в Киргизии, - ред.) с этим проблем нет", - подчеркнула Еловая.
